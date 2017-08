Noile informatii oferite de jurnalistul Evan Blas despre Galaxy Note 8 sunt neasteptate. Urmatorul phablet produs de Samsung va veni intr-o gama de culori deosebita.

Pe langa cele trei culori despre care s-au vorbit deja, Deep Blue, Midnight Black si Orchid Grey, telefonul va fi disponibil si intr-o nuanta similara cu Maple Gold de la Galaxy S8.

Indiferent de culoarea aleasa, Note 8 va avea marginile negre pe partea frontala, la fel si la modulul camerei foto duale de pe spate.

Acest design este intalnit de altfel si la Galaxy S8. Cu precizarea ca in cazul Note 8 culoarea neagra va fi extinsa si pe senzorul de amprenta, scrie Phone Arena.

