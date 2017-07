Un oficial Samsung a anuntat data lansarii urmatorului phablet.

Potrivit publicatiei coreene The Investor, o persoana din conducerea Samsung a declarat ca Galaxy S8 va fi prezentat in luna august, la New York. The Bell, un alt site coreean, precizeaza chiar ziua lansarii: 23 august.

Cu toate acestea, chiar daca noul phablet va fi prezentat inaintea iPhone 8, fanii il vor putea cumpara tot in luna septembrie, cand va fi lansat pe piata, crede analistul Evan Blass.

Prin urmare, luna viitoare va fi doar o prezentare oficiala a gadgetului, dar doritorii vor fi nevoiti sa mai astepte aproape o luna pana il vor putea cumpara.

Anul trecut, Galaxy Note 7 a fost prezentat pe 2 august si lansat pe piata pe 19 august.

Spre deosebire de anul trecut insa, Samsung resimte acum o mai mare presiune cu lansarea acestui smartphone. Apple va prezenta in septembrie iPhone 8, iar Google promite sa dea la randul sau lovitura cu Pixel 2.