Fotografiile cu noul flagship Huawei, P20, arata o camera foto duala, nu tripla, cum sugerau primele zvonuri.

Este posibil ca numai modelul premium, P20 Pro, sa aiba camera tripla, desi nici acest lucru nu este sigur. Expertii, dar si fanii brandului, sperau ca P20 va avea trei camere foto, specificatie care ar fi fost o schimbare importanta fata de versiunea anterioara, P10.

