Un document obtinut de OnLeaks cu certificarea TENNA ofera noi detalii despre iPhone X. Astfel, aflam specificatii care nu au fost inca anuntate de Apple, despre memoria RAM si capacitatea bateriei.

Steve Hemmerstoffer de la OnLeaks a scris pe Twitter ca, potrivit documentului, iPhone X va avea 3GB de RAM (la fel ca iPhone 8 Plus) si o baterie de 2,716 mAh.

For those who cares about #2, Tenaa just confirmed #iPhoneX comes with 3GB of RAM, reveals 2716mAh battery... pic.twitter.com/WCtvqg6e5j