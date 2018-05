Detaliile vin de la analistul Jialin Lu de la Deutsche Securities.

Potrivit noilor informatii, Apple va lansa anul viitor cel putin un model de iPhone care va avea camera foto tripla pe spate.

Sistemul de camera tripla va permite realizarea de imagini stereoscopice 3D, pentru ca doi senzori vor putea surprinde acelasi obiect din unghiuri diferite, scrie Mac Rumors. Apoi, prin metoda de triangulatie, senzorii vor calcula si distanta dintre telefon si respectivul obiect.

Camera tripla cu senzori 3D ar putea fi folosita pentru Realitate Augmentata, la fel ca sistemul actual TrueDepth de la iPhone X.

Interesul companiei Apple pentru realizarea de imagini tridimensionale si pentru Realitate Augmentata a fost anuntat de Tim Cook in mai multe ocazii.

Daca doi dintre senzorii camerei triple vor fi folositi pentru poze 3D si aplicatii AR, a treia lentila va fi probabil conceputa pentru un zoom puternic, crede Lu.

Astfel, am putea intalni pentru prima data la un iPhone un zoom optic 3x. In prezent, iPhone X si iPhone 8 Plus au doar zoom optic 2x.

Primul telefon cu camera foto tripla si zoom optic 3x este Huawei P20 Pro. Poti citi aici un review despre acest smartphone deosebit.