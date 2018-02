Noile telefoane nu vor mai avea slot pentru cardul SIM.

Asa cum incepe sa dispara mufa jack pentru casti, in curand si sloturile pentru cardurile SIM vor deveni istorie.

Pentru a face economie de spatiu si de bani, producatorii de telefoane ar putea folosi in curand la iSIM, adica SIM integrat in cipul telefonului, alaturi de procesor.

Companie care produce deja aceste iSIM este ARM. Noile iSIM vor fi integrate in cip, prin urmare nu mai este nevoie de spatiul pentru un slot separat.

In acest fel, bateria telefonului va putea fi mai mare. In plus, aceste SIM integrate sunt mult mai ieftine decat cele clasice, scrie Android Authority.

Ramane de vazut daca producatorii vor fi cu adevarat incantati de aceasta idee. Potrivit companiei ARM, avantajele sunt insa evidente, iar proiectul ar putea deveni realitate peste un an sau doi.

Un pas a fost facut deja in aceasta directie - Google a lansat Pixel 2 si Pixel 2 XL, care pot functiona cu un SIM clasic sau cu un eSIM (incorporat in telefon).