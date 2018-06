Noua metoda seamana foarte mult cu un brevet obtinut recent de Hauwei.

Dupa doar cateva zile de la prezentarea unui nou brevet obtinut de Huawei, pentru fabricarea de telefoane fara margini, Samsung prezinta un sistem asemanator.

Brevetul obtinut de Samsung arata un design nou, care permite eliminarea marginilor laterale. Noua tehnologie presupune folosirea a patru benzi metalice, care se ataseaza pe display in locul vechilor margini. In acest fel rezulta un telefon cu ecran care pare mai mare in raport cu carcasa.

Sistemul care va fi folosit de Samsung difera insa de cel de la Hauwei si ar putea fi mai eficient, mai rezistent. In locul unui adeziv special, Samsung va folosi magneti pentru a uni intre ele benzile metalice.

Datorita imaginilor care insotesc acest brevet, ne putem face o prima impresie despre cum vor arata noile telefoane produse de Samsung.

Ramane de vazut daca noua tehnologie va putea fi folosita si la un smartphone pliabil, care va fi lansat in curand de Samsung.