Nokia 1 a fost lansat in cadrul Mobile World Congress 2018.

Cel mai accesibil smartphone Android a fost lansat de curand. Are specificatii de baza si o interfata foarte usor de folosit.

Modelul este conceput in special pentru apeluri telefonice, dar se descurca onorabil si la navigarea online sau la fotografiere.

In plus, Nokia 1 ruleaza sistemul Android Go, versiunea simplificata de la Android Oreo, scrie CNet.

Acest sistem de operare, lansat anul trecut, foloseste mai putina putere a procesorului si mai putina memorie, fiind ideal pentru un model simplu, fara specificatii impresionante.

Carcasa este din plastic, iar partea din spate poate fi schimbata, fiind disponibile mai multe variante de culori.

Acestea sunt specificatiile Nokia 1:



ecran de 4,5 inci

camera principala de 5MP cu flash LED

camera frontala de 2MP

baterie detasabila de 2.150 mAh

are dual-SIM

procesor quad-core de 1,1GHz

spatiu de stocare 8GB, care se poate extinde la 128GM cu card microSD

radio FM si player audio

Modelul va fi disponibil la sfarsitul lunii aprilie si va costa aproximativ 85 de dolari.