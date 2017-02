Telefonul devenit un subiect de glume pentru rezistenta sa isi va face revenirea la sfarsitul lunii februarie.

"Tatal meu a gasit dupa canapea un Nokia 3310, pierdut acum 1 an. Inca avea 70% baterie" este una dintre zecile de glume existente despre telefon clasic al celor de la Nokia. Popularitatea acestui model, vandut in peste 100 de milioane de exemplare, i-a determinat pe cei de la HMD Global sa se decida sa-l relanseze!

Nu va fi insa acelasi telefon lansat in anul 2000. Cei de la HMD Global pregatesc o versiune imbunatatita care va costa 59 de euro, pret aproape la jumatate din cel initial, de acum 17 ani. Si cu toate ca nu va fi un smartphone, ci un telefon clasic, noua versiune de 3310 ar urma sa vina cu imbunatatiri in materie de siguranta si cu un ecran spectaculos, scrie The Guardian.

Atat noua versiune de Nokia 3310, cat si Nokia 5 si Nokia 3, urmeaza sa fie prezentate pe 26 februarie la evenimentul HMD Global de la Mobile World Congress.

Pe net a aparut si un posibil design nou pentru Nokia 3310 care ar veni cu Android. Momentan insa, informatiile existente spun ca noua versiune NU va fi un smartphone. V-ar placea totusi ca noul 3310 sa arate asa?