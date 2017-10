HMD Global a prezentat oficial Nokia 7, cel mai nou smartphone al companiei.

Noul telefon va fi disponibil deocamdata numai in China. Este un smartphone mid-range cu specificatii foarte bune.

Ecranul LCD are 5,2 inch si rezolutie 1080p. Exista doua camere foto - camera principala are 16MP, iar cea frontala 5MP, wide-angle.

Un aspect foarte interesant: Nokia 7, la fel ca Nokia 8, are tehnologie Dual-sight, care permite realizarea de poza si clipuri video simultan cu ambele camere.

In acest fel, utilizatorul va surprinde in acelasi timp ambele parti ale unei scene - „both sides of the story” sau Boothies, cum numeste Nokia aceasta optiune.

Ideea nu este insa chiar noua, fiind aplicata si de Samsung in 2013, cu Galaxy S4, amintesc cei de la GSM Arena.

Nokia 7 are o baterie de 3.000 mAh, carcasa din sticla si aluminiu si procesor Qualcomm Snapdragon 630.

Memoria interna este de 64GB si exista doua versiuni de memorie RAM - cu 4GB sau 6GB. Pentru prima versiune pretul va fi de 377 dolari, iar cea de a doua va costa aproximativ 407 dolari.

La inceput noul telefon va functiona cu Android Nogat, insa HMD Global precizeaza ca in curand va oferi upgrade la Android Oreo.