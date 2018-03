Nokia 9 va fi cel mai bun smartphone lansat de HMD in 2018.

Au aparut deja primele informatii despre Nokia 9 (2018), care va fi un smartphone premium, cel mai bun lansat de HMD Global anul acesta.

Telefonul va avea ecran de 5,7 inci, fara margini, cu aspect de imagine 18:9 si procesor Snapdragon 845, scrie Phone Arena.

Nokia 9 (2018) ar putea veni insa cu o surpriza: senzor de amprenta inregrat in ecran. In prezent, singurul telefon cu un astfel de senzor este produs de compania Vivo: Vivo X20 Plus.

Desi multi alti producatori vor folosi curand aceasta specificatie, deocamdata nu sunt anuntate alte lansari de telefoane cu senzor integrat in ecran. Prin urmare, Nokia 9 ar putea fi al doilea smartphone care sa aiba asa ceva.

Un alt zvon anunta ca si acest telefon va avea ecran decupat ca iPhone X. Vom vedea daca aceste informatii se dovedesc a fi corecte si daca aceste detalii se vor regasi numai pe Nokia 9, sau si pe Nokia 8 Pro, un alt smartphone care va fi prezentat in curand.