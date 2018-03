Anul acesta HMD Global va lansa alte doua modele de smartphone premium: Nokia 9 si Nokia 8 Pro.

Dupa ce a prezentat mai multe gadgeturi la MWC 2018, inclusiv un smartphone premium, Nokia 8 Sirocco, HMD va lansa un nou flagship. Potrivit celor de la Pocket Lint, este vorba de Nokia 9, un flagship asteptat inca de anul trecut.

Telefonul va fi prezentat anul acesta si va fi, spun expertii de la Nokia Power User, "cel mai tare flagship din 2018".

Nokia 9 va avea procesor Snapdragon 845, posibil camera foto principala cu cinci lentile, dar si alte inovatii. Posibil ca telefonul sa aiba senzor de amprenta integrat in ecran. Noul smartphone va avea ecran de 5.7 inci si va fi prezentat in septembrie.

Pe langa Nokia 9, fanii brandului ar putea vedea anul acesta si Nokia 8 Pro, care va fi lansat in august. Va veni cu un procesor mai bun, Snapdragon 845, iar in rest va avea probabil multe in comun cu Nokia 8 Sirocco. Deocamdata nu stim daca si acest model va avea camera foto cu cinci lentile, dar primele informatii sustin aceasta varianta.

Foto: GizChina