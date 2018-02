Modelele au fost bine primite de catre experti.

Telefoanele prezentate in cadrul targului de tehnologie de la Barcelona sunt Nokia 1 (model entry-level), Nokia 7 Plus (mid-range), Nokia 8 Sirocco (premium) si Nokia 6 (editia 2018).

La acestea se adauga insa si o noua versiune a celebrului "telefon Matrix", sau "telefonul banana", porecla data din cauza formei sale usor curbate. Este vorba de modelul retro Nokia 8110.

Specificatii Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus este primul smartphone HMD cu display 18:9 si primul Nokia cu procesor Snapdragon 660. Are ecran IPS LCED de 6 inci, cu rezolutie 2160 x 1080 pixeli.

Camera principala este duala, cu lentile de 12MP + 12MP, iar camera frontala are 5MP. Toate lentilele sunt produse de Zeiss. Modelul are 4GB de RAM si 64GB spatiu de stocare. Telefonul va fi disponibil din aprilie si va costa de la 399 euro.

Specificatii Nokia 8 Sirocco

Este versiunea premium de la Nokia 8. Are ecran p-OLED de 5,5 inci cu display 16:9 si rezolutie QHD. Procesorul este Snapdragon 835, memoria RAM este de 6GB, iar spatiul de stocare 128GB. Carcasa este din sticla Gorilla Glass 5 si otel si nu are margini vizibile.

Telefonul are incarcare wireless, este rezistent la apa si praf si care camera foto duala (12P + 13MP), cu lentile Zeiss. Camera frontala are doar 5MP, insa face poze foarte bune chiar si in conditii de lumina slaba. Modelul va fi disponibil din luna aprilie si va costa 749 euro.

Specificatii Nokia 8110

Un telefon deja celebru este Nokia 8110, care apare in filmul Matrix. Telefonul a fost lansat in 1996, iar acum HMD prezinta un upgrade.

Noul model suporta conexiune 4G, are o baterie foarte buna, care rezista pana la 25 de zile. Desigur, nu poate lipsi clasicul joc Snake.

Spre deosebire de vechiul model, ecranul celui nou este colorat. Forma ramane la fel - usor curbata, pentru a urmari mai usor forma obrazului.

Iata specificatiile telefonului:

procesor dual-core Qualcomm 205

4GB spatiu de stocare si 512MB LPDDR3 RAM

baterie de 1500 mAh

ecran curbat de 2,4 inci

camera foto de 2MP

sistem de operare Smart Feature OS

Telefonul va fi disponibil din luna mai si va costa aproximativ 79 euro. Poate fi comandat in culorile galben sau negru.