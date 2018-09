Informația a fost publicată pe rețelele sociale de către divizia din India a companiei.

După Razer, Asus, Xiaomi și ZTE, Nokia atacă o zonă de nișă din industrie: telefoanele pentru gameri.

Compania nu a oferit încă detalii, dar a anunțat că în curând va fi prezentat un smartphone conceput special pentru a oferi o experiență deosebită celor pasionați de jocuri.

„Stay tuned for a phone you can #GameOn”, a scris pe Twitter pe 18 septembrie divizia din India a companiei. În acest moment, postarea nu mai apare pe pagina companiei.

Cei de la GSM Arena cred că Nokia nu va produce un telefon special peentru gameri, ci va adopta strategia celor de la Samsung și va introduce pe noile modele de smartphone funcții mai bune pentru jocuri.

Astfel, este posibil ca telefonul la care s-a referit postarea să fie unul dintre cele două modele care vor fi lansate curând: Nokia 9 (sau Nokia 8.1) sau Nokia X7 (ori Nokia 7.1 Plus).