LG Electronics (LG) prezinta primul dispozitiv ThinQ mobil la Mobile World Congress (MWC) 2018 din Barcelona, Spania. Construit pe fundatia stabilita de platforma LG V30, modelul LG V30S ThinQ integreaza noi tehnologii AI in cele mai des folosite functii, aliniate indeaproape modului de utilizare si nevoilor consumatorilor de astazi.

Gama ThinQ a fost prezentata in cadrul CES 2018 pentru a identifica toate electrocasnicele, aparatele electronice de consum si serviciile ce utilizeaza inteligenta artificiala. Avand scopul de a deveni o companie ce integreaza AI in device-urile sale, ce pune consumatorii pe primul loc, viziunea LG pentru ThinkQ este de a promova inteligenta artificiala ca pe o tehnologie mai abordabila si mai putin intimidanta.

LG a inceput sa lucreze la construirea unor solutii bazate pe AI, diferentiate si intuitive, pentru cel mai des utilizate functii de smartphone. Concentrandu-se in special pe camera foto si recunoasterea vocala, rezultatul este Vision AI, ce va ofera o camera foto mai inteligenta si mai usor de folosit, iar Voice AI extinde gama de comenzi vocale disponibile pe smartphone-ul anterior.

Vision AI: Fotografia devine intuitiva

Vision AI include trei noi functii inteligente ale camerei foto: AI CAM, QLens si Bright Mode, ce automatizeaza si imbunatatesc experienta de surprindere a imaginii pe smartphone, atat pentru incepatori, cat si pentru pasionatii de fotografie experimentati.

AI CAM analizeaza subiectii din cadru si recomanda modul optim de fotografiere din opt categorii: portret, mancare, animal de companie, peisaj, oras, flori, rasarit si apus de soare. Fiecare mod imbunatateste caracteristicile subiectului, luand in considerare factori precum unghiul de vizualizare, culoarea, reflexiile, iluminarea si nivelul de saturatie.

QLens profita si mai mult de capacitatile de recunoastere a imaginilor oferite de tehnologia AI, pentru a scana coduri QR si a imbunatati experienta de shopping online. Surprindeti un obiect de interes cu QLens, pentru a primi informatii despre unde gasiti produsul online la cel mai bun pret, precum si recomandari de obiecte similare. Executati o cautare de imagini cu QLens pentru a viziona imagini identice sau similare cu mancare, moda si celebritati sau pentru a obtine informatii detaliate despre puncte de interes, precum cladiri si statui.

Cu Bright Mode, fotografia in conditii de iluminare scazuta primeste un mare plus pe modelul LG V30S ThinQ. In loc sa masoare doar lumina ambientala, ca majoritatea camerelor foto de smartphone, aceasta functie AI utilizeaza algoritmi pentru a creste luminozitatea imaginilor cu un factor de 2, rezultand fotografii mai frumoase si fara distorsiuni.

Voice AI: Comenzi vocale disponibile exclusiv pentru LG

O alta functionalitate noua este Voice AI, ce permite deschiderea aplicatiilor si modificarea setarilor doar prin comenzi vocale. Lucrand impreuna cu Google Assistant, cele 32 de comenzi vocale Voice AI, disponibile exclusiv pentru LG, permit activarea directa a celor mai des folosite functii, fara a mai necesita navigarea prin multiple optiuni de meniu.

Mai multa memorie, mai mult spatiu de stocare, mai multe culori

Modelul LG V30S ThinQ aduce la un nou nivel titlul de “varf de gama”, avand caracteristici imbunatatite pentru a satisface si cel mai pretentios client. Cu 6 GB de RAM, este practic garantata o performanta mai rapida, cu multitasking fara intreruperi, iar spatiul de stocare de 128 GB pe modelul LG V30S ThinQ si de 256 GB pe LG V30S+ ThinQ inseamna clienti care nu vor ramane niciodata fara spatiu. Iar, in rarele cazuri in care acest lucru s-ar intampla, prin cardul microSD puteti adauga si mai mult spatiu de stocare, pana la 2 TB.

Ramanand cel mai subtire si mai usor smartphone cu ecran de 6 inch si peste, modelul LG V30S ThinQ nu ramane in urma la capitolul durabilitate, trecand cu succes de 14 teste MIL-STD 810G, aprobate de Departamentul Apararii SUA. Culoarea New Moroccan Blue a modelului LG V30S ThinQ a primit in plus o nuanta verzuie, in timp ce modelul LG V30S+ ThinQ este disponibil in sofisticata culoare New Platinum Gray. Ambele dispozitive au un finisaj lenticular pe spate, ce se coloreaza in nuante diverse in anumite conditii de iluminare.

Specificatii:

Procesor: Platforma mobila Qualcomm® Snapdragon ™ 835

Ecran: 6 inch, 18:9 QuadHD + OLED FullVision Display (2880 x 1440 / 538ppi)

Memorie:

V30S ThinQ: 6 GB RAM / 128 GB ROM / microSD (pana la 2 TB)

V30S+ ThinQ: 6 GB RAM / 256 GB ROM / microSD (pana la 2 TB)

Camera foto:

Principala Duala: 16 MP unghi standard (F1.6 / 71°) / 13 MP wide angle (F1.9 / 120°)

Frontala: 5 MP wide angle (F2.2 / 90°)

AI: AI CAM / QVoice / QLens / Bright Mode / AI Haptic / Google Assistant

Baterie: 3300 mAh

Sistem operare: Android 8.0 Oreo

Dimensiuni: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm

Greutate: 158 g

Retea: LTE-A 4 benzi CA

Conectivitate Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB tip C 2.0 (compatibil cu 3.1)

Culori: New Moroccan Blue, New Platinum Gray

Altele: Rezistenta la apa si praf IP68 / respecta standardul MIL-STD 810G / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / HDR10 / Lentila Crystal Clear / Google Daydream / UX 6.0+ / Recunoastere vocala / Recunoastere faciala / Senzor de amprente / Tehnologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 / incarcare wireless