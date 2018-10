Fotografiile oferă informații foarte detaliate despre aspectul noului telefon.

Pe ecran regăsim un decupaj foarte mic, iar ca design telefonul pare foarte asemănător cu alt gadget lansat recent, Oppo F9. Cele două companii au același proprietar, de aceea multe telefoane arată similar. În interior însă, noul 6T va fi foarte diferit de modelul mid-range F9.

OnePlus 6T va avea probabil senzor de amprentă intergrat în ecran, 6GB de RAM sau chiar mai mult și un procesor Snapdragon premium.

Pe spatele telefonului putem vedea o cameră foto duală. Nu apare un senzor de amprentă, prin urmare este posibil ca zvonul să se confirme și telefonul să aibă senzorul integrat în ecran, scriu cei de la Mashable.

Noul smartphone va fi lansat luna aceasta și va costa în jur de 550 dolari.

