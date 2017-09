Dupa lansarea noilor modele de iPhone, Apple a crescut pretul pentru repararea ecranelor.

La scurt timp dupa lansarea modelelor iPhone 8 si iPhone X, Apple a crescut destul de mult costul pentru repararea ecranelor sparte.

Astfel, in prezent pentru repararea unui ecran de iPhone 6 S trebuie sa platesti aproximativ 149 de dolari, in loc de 129 dolari, pretul initial. La fel de mult costa si repararea ecranului pentru un iPhone 7 sau iPhone 8.

In cazul modelelor iPhone 6S Plus, 7 Plus si 8 Plus, pretul este de 169 dolari, in loc de 149 dolari, scrie Tech Radar.

Acestea sunt insa preturile valabile doar in Statele Unite. Ele difera de la o tara la alta.

Preturile sunt valabile pentru cei care nu au optat pentru extra garantia AppleCare+, valabila 2 ani. In acest caz, costul pentru repararea unui ecran este de numai 29 dolari.

Garantia suplimentara AppleCare+ costa 149 dolari pentru modelele iPhone 6S Plus/7 Plus/8 Plus si 129 dolari pentru modelele mai mici.

Pentru iPhone X, AppleCare+ va fi insa 199 dolari.