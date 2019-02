Nubia a lansat inediul dispozitiv la târgul de tehnologie MWC 2019.

Update 26 februarie

Nubia Alpha are un ecran flexibil de 4 inci, care se poate înfășura la încheietura mâinii, ca o brățară. În acest fel, poate fi purtat ca un smartwatch, dar ecranul este mult mai mare ca la un ceas obișnuit. În funcție de cât de mult este strână brățara pe încheietură, și ecranul se adaptează la modificare.

Nubia prezintă însă acest dispozitiv ca pe un telefon care se poate purta la mână. Astfel, Alpha permite apleuri 4G și scrierea de mesaje text. De asemenea, are conexiune Wi-Fi și Bluetooth.

Pentru că vorbim, prin urmare, de un smartphone, nu de un smartwatch, dispozitivul are și o cameră foto pentru pozele selfie, de 5MP, care se afla pe marginea dreaptă. Prin simpla apăsare pe ecran se poate face o poză, iar pentru filmare trebuie doar să ții apăsat degetul pe ecran.

Nubia Alpha are 8GB spațiu de stocare și 1GB de RAM. Gadgetul are însă și elemente specifice unui smartwatch: poate monitoriza calitatea somnului, are integrat un monitor cardiac și e rezistent la apă, astfel încât poți înota cu el la mână.

Dispozitivul permite comenzi vocale și control prin gesturi și poate de asemenea să redea muzică prin Bluetooth.

Procesorul este Snapdragon Wear 2100, iar bateria are 500 mAh, suficient pentru două zile de utilizare. Nubia Alpha va fi disponibil în culorile negru și auriu.



Nubia Alpha, care a fost prezentat și la târgul IFA Berlin, anul trecut, dar de atunci nu s-a mai auzit nimic despre acest gadget.

Dispozitivul este un hibrid între telefon și ceas și are un ecran OLED flexibil, care se poate înfășura pe încheietura mâinii. Deocamdată nu au fost anunțate detalii despte gadget, dar vom afla mai multe pe 25 februarie.

Chiar dacă nu este vorba de un smartphone, acest gadget va contribui la inovațiile care vor transforma în realitate dispozitivele cu ecran flexibil.

Nubia ar putea avea de câștigat, tocmai pentru că scoate pe piață ceva diferit de competitorii săi Huawei, Samsung și Xiaomi, care vor lansa telefoane pliabile.

