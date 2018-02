Galaxy Note 9 ar putea fi primul smartphone Samsung cu acest fel de senzor.

Primul telefon cu senzor de amprenta integrat in ecran este Vivo X20 Plus UD, insa acesta este disponibil numai in China.

Au existat zvonuri conform carora Galaxy S9 va avea la randul sau acest tip de senzor de amprenta, insa acum informatiile nu se confirma.

Cu toate acestea, fanii Samsung au un motiv de bucurie. Senzorul inregrat in ecran ar putea sa apara pe Galaxy Note 9, scrie Phone Arena.

Informatia se regaseste in schita unui brevet obtinut de Samsung. In desen putem vedea un senzor cu forma specifica butoanelor de la Samsung, integrat in ecran, in partea de jos.