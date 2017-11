Google Files Go este un manager de fisiere care faciliteaza eliberarea spatiului si transferul de fisiere.

Google lucreaza in prezent la o noua aplicatie. Se numeste Files Go si este un manager de fisiere care ofera un set de facilitati care o recomanda celor care detin un telefon cu spatiu de stocare redus.

Files Go este la baza un manager de fisiere care permite utilizatorilor sa-si regaseasca si sa-si gestioneze fisierele stocate pe telefon – sa copieze, sa mute si sa stearga imaginile, filmele si orice alte tipuri de fisiere.

Dincolo de aceasta optiune de baza, Files Go ofera doua alte facilitati. Prima dintre acestea este eliberarea a spatiului de stocare prin stergerea automata a fisierelor temporare sau duplicate ori a aplicatiilor care nu mai sunt folosite.

Cea de-a doua este o functie de transfer al fisierelor de pe un telefon pe altul. Operatiunea este gândita pentru a fi usor de folosit pentru majoritatea utilizatorilor si foloseste in acest sens conexiunea Bluetooth a telefonului.

Desi Google nu a comunicat nimic oficial in acest sens, aplicatia Files Go ar putea fi inclusa pe lista aplicatiilor de baza, care sunt preinstalate pe telefoanele comercializate de compania americana si partenerii acesteia.

Files Go se afla in stadiu beta de testare dar este disponibila deja in magazinul de aplicatii pentru Android, putând fi deja instalata de utilizatori.

Sursa: News.ro