Dupa ecranul rosu si butonul pentru Bixby, utilizatorii Galaxy S8 se plang de o noua problema.

Modelul Galaxy S8 a fost primit cu entuziasm de catre fani, insa problemele nu au intarziat sa apara.

Mai multi utilizatori s-au plans de functionarea butonului pentru asistenta digitala Bixby si de faptul ca ecranul unor telefoane este usor colorat in rosu.

Acum, sute de utilizatori au anuntat ca telefoanele lor se restarteaza singure in timp ce sunt folosite, scrie Daily Mail. Primul caz a fost anuntat chiar pe site-ul producatorului Samsung.

O tanara, care foloseste numele de utilizator Lazazy, a spus ca are telefonul de numai 10 ore, insa acesta se restarteaza singur in timp ce este folosit. Restartarea se produce in momentul in care foloseste unele aplicatii, cum ar fi camera foto sau temele.

Aplicatia se blocheaza brusc, ecranul se inchide si reporneste dupa cateva secunde, spune tanara. Alti utilizatori au recunoscut ca au o problema similara cu telefonul lor.

Deocamdata Samsung nu a comentat pe marginea acestui subiect.