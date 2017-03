Versiunea era deja disponibila in mai multe tari din Asia.

iPhone 6 cu 32GB memorie interna, versiune care a aparut recent pe mai multe piete din Asia, ajunge si in Europa. Surprinzator, prima tara in care va fi disponibil este Belarus, scrie GSM Arena.

Modelul va avea un pret de 522 de dolari iar singura optiune de culoare Space Gray. Alte tari din Europa vor avea modelul in curand. In Asia, iPhone 6 32GB este disponibil in Malaezia, India, China si Taiwan.

Lansat in 2014, iPhone 6 a venit in 3 versiuni din punct de vedere al memoriei interne - 16GB, 64GB si 128GB. Apple a decis sa creeze si un upgrade la prima varianta cu memorie dubla.