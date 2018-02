Expertii de la The Verge au analizat specificatiile noului flagship.

Chiar daca noul Galaxy S9 seamana destul de bine cu modelul anterior, S8, aduce totusi mai multe imbunatatiri si modificari. Cei de la The Verge au notat care sunt, in opinia lor, cele mai bune si cele mai slabe specificatii.

Punctele forte ale Galaxy S9:

Ecranul

Ecranul de la Galaxy S9 si S9+ este mai mare si mai luminos ca la modelul anterior: aspectul de imagine este de 18,5:9, marginile sunt extrem de subtiri, aproape invizibile. Un alt lucru important: ecranul nu are decupaj, ca iPhone X sau alte telefoane premium lansate acum la MWC 2018.

Camera foto

Un mare plus adus anul acesta este camera foto cu diafragma duala, care isi alege deschiderea in functie de lumina ambientala. Astfel, la lumina puternica este folosita diaframa f/2.4, iar la lumina slaba va fi folosita cea cu deschidere f/1.5.

De asemenea, exista si alte imbunatatiri ale camerei: autofocus mai bun, calitate mai buna de filmare slow-motion.

Modelul mai mare, Galaxy S9+, are camera duala, adaugand la camera principala de 12MP una secundara, cu deschidere wide-angle.

Pastreaza mufa jack pentru casti

Pentru cei care obisnuiesc sa folosesca telefonul si ca sa asculte muzica, mufa jack este indispensabila. Spre deosebire de alte modele de smartphone, Galaxy S9 pastreaza aceasta mufa, astfel incat utilizatorii nu sunt nevoiti sa foloseasca casti wireless.

Amplasarea senzorului de amprenta

O schimbare foarte inspirata este mutarea senzorului de amprenta, astfel incat acesta este mai usor de atins.

Astfel, senzorul a fost mutat din stanga camerei foto chiar sub camera. In acest fel, nu mai exista riscul ca utilizatorul sa atinga din greseala camera foto in timp ce cauta senzorul.

Punctele slabe ale Galaxy S9

AR Emoji

Cei de la The Verge nu au fost deloc impresionati de AR Emoji, optiunea lansata ca replica la Animoji introdus pe iPhone X. Aceste emoji personalizate, care seamana cu utilizatorul, sunt realizate cu ajutorul camerei de selfie, iar acest lucru le da un aspect ciudat, nefiresc.

Butonul Bixby

Acest buton este pastrat in continuare, desi multi utilizatori nu il folosesc. Functia de folosire a asistentei digitale Bixby poate fi dezactivata, dar butonul nu poate fi folosit pentru altceva.

Carcasa din sticla

Faptul ca spatele telefonului este facut din sticla nu este deloc o decizie buna, cred cei de la The Verge. Asta deoarece sticla se murdareste repede de la atingere si se umple de amprente.

Desigur, poate fi folosita o carcasa de protectie, dar cei care vor sa pastreze telefonul asa cum este vor avea o problema serioasa cu aspectul carcasei. In plus, sticla se sparte mai usor, iar inlocuirea ei costa destul de mult.