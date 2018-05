Apple a anuntat vanzarile inregistrate in primele trei luni din 2018.

Producatorul american a reusit sa contrazica zvonurile privind scaderea profitului, dupa ce a anuntat cifrele inregistrate in primele trei luni din 2018.

Astfel, in perioada ianuarie-martie 2018, Apple a vandut 52,2 milioane de telefoane. Totodata, pentru urmatorul trimestru compania estimeaza vanzari in valoare de peste 51 miliarde de dolari, scrie Daily Mail. Cifrele sunt peste estimarile initiale ale expertilor.

Potrivit Apple, cel mai bine vandut model in aceasta perioada a fost iPhone X.

In ultimele luni, investitorii, dar si analistii economici au considerat ca interesul pentru noile modele de iPhone este mai mic decat estimarile companiei.

Lucrurile nu stau insa asa. Potrivit Apple, veniturile inregistrate in primul trimestru al acestui an sunt de 61,1 miliarde de dolari, in crestere fata de 52,9 miliarde cat a inregistrat anul trecut.

Totodata, numarul unitatilor vandute a crescut fata de anul trecut: 52,2 milioane de iPhone vandute in 2018, respectiv 50,7 milioane vandute in aceeasi perioada din 2017. Pretul mediu platit pentru un iPhone a fost de 728 dolari.

