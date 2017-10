Apple a risipit toate ingrijorarile legate de riscul unei cereri dezamagitoare pentru iPhone X.

Apple a anuntat vineri ca precomenzile pentru smartphone-ul care aniverseaza 10 ani au "iesit din grafice", relateaza Reuters.

Actiunile Apple, care au scazut constant de cand compania a anuntat la inceputul lunii septembrie ca va lansa doua modele de iPhone in decurs de doua luni, au urcat cu aproape 3% in urma anuntului companiei.

Precomenzile pentru telefonul aniversar mult-asteptat au inceput vineri la ora 12.01 a.m. (07.01 GMT) - ora 10.01 a.m. ora Romaniei.

”Putem vedea din raspunsul initial ca cererea din partea clientilor a iesit din grafice. Muncim intens pentru a aduce acest nou produs revolutionar in mainile fiecarui client care doreste unul, cat mai curand posibil”, a declarat un purtator de cuvant al Apple.

Pe site-ul companiei s-a putut vedea ca timpul de livrare a telefonului a crescut la 5-6 saptamani, fata de termenul initial de 3 noiembrie.

Lansarea iPhone are loc dupa saptamani de ingrijorare in randul analistilor, legata de productia noului telefon, care include in premiera un soft nou de recunoastere faciala, care va inlocui softul de recunoastere a amprentei, al modelelor anterioare.

Analistii au avertizat ca productia telefonului este sub nivelul tintit de companie, din cauza dificultatilor de producere a sistemului camerei foto TrueDepth, care include senzori sofisticati pentru deblocarea telefonului prin recunoasterea faciala.

Unii operatori de telefonie mobila din Statele Unite anticipeaza o crestere a cererii din partea clientilor pentru innoirea telefoanelor, dupa lansarea in vanzare a iPhone X, in noiembrie, in timp ce altii au avertizat ca pretul de 999 de dolari al telefonului ar putea afecta cererea.

Sursa: News.ro