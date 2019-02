Telefoanele din noua gamă lansată pe 20 februarie pot fi precomandate și în România.

În oferta magazinelor și operatorilor de telefonie mobilă au apărut, imediat după lansarea oficială, și noile modele.

La Orange, Galaxy S10 costă de 899 euro la liber sau 519 euro cu abonament Orange Me 45. Modelul mai ieftin, Galaxy S10e, costă de 389 euro cu abonamentul Orange Me 45, iar modelul premium, S10 Plus, costă de la 610 euro la 750 euro, în funcție de specificații, tot cu abonamentul Orange Me 45.

Și în oferta Vodafone se găsesc noil modele de smartphone. Galaxy S10e costă 750 euro cu abonamentul Super RED 41, modelul standard S10 costă 899 euro, iar S10 Plus ajunge chiar și la 1.600 euro, cu abonamentul Super RED 41.

În oferta eMAG, telefoanele pot fi precomandate la următoarele prețuri: 4.299 lei pentru modelul S10, de la 4.800 la 7.799 lei pentru S10+ și 3.499 lei pentru versiunea S10e.

Desigur, telefoanele vor ajunge la cumpărători abia după data de 8 martie, când va avea loc lansarea pe piață. Cei care fac o precomandă vor primi cadou căștile wireless Galaxy Buds.