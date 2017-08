Compania Vertu, care producea telefoane de lux, a scos la licitatie mai multe gadgeturi.

Telefoanele Vertu, care in anul 2013 erau considerate produse de lux si costau peste 10.000 de dolari, pot fi cumparate acum la un pret mult mai mic.

Gadgeturile au fost scoase la licitatie la un pret decent, de cateva sute de dolari, cat este normal sa coste un gadget de acest fel.

Chiar si aceasta este insa o suma destul de mare, spun specialistii, pentru ca telefoanele Vertu nu au procesoare prea puternice, iar sistemul de operare este destul de vechi, scrie Gizmodo.

Exista si cateva modele care costa acum 1.625 de dolari, fiind incrustate cu aur si diamante.

Telefoanele Vertu, concepute ca produse de lux, exclusiviste, erau destinate persoanelor foarte bogate, care doreau nu neaparat un smartphone bun, ci unul extravagant, cu care sa impresioneze.

Poate de aceea afacerea Vertu nu a mers prea bine, iar acum compania britanica are datorii de peste 128 milioane de lire sterline.

O casa de licitatii vine chiar o intreaga colectie de produse Vertu. Este vorba de 105 telefoane, plus boxe si alte accesorii.

Costul este de numai 26.000 de dolari. Foarte putin, avand in vedere ca in urma cu cativa ani aceste produse valorau mai mult de 1 milion de dolari.

Vertu si-a inceput activitatea in anul 1998, ca parte a marelui producator finlandez Nokia. Compania britanica a produs de la bun inceput telefoane mobile de lux, realizate manual.

In anul 2012 Vertu a fost vanduta unei companii private, iar un an mai tarziu avea deja 350.000 de clienti, produsele sale fiind vandute in 500 de magazine.

Telefoanele exclusivite pe care le producea costau intre 10.000 si 50.000 de dolari.

Din pacate, conceptul s-a dovedit a fi un esec, iar in iulie 2017 Vertu si-a incetat activitatea, in urma unor datorii uriase imposibil de platit.