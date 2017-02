O noua zi, un nou zvon despre ce pregateste Apple.

2017 este un an important pentru Apple si fanii companiei, fiind aniversarea a 10 ani de la primul iPhone. Astfel, apar in fiecare saptamana noi informatii si speculatii. Cei de la GSM Arena scriu astazi despre iPhone X, cel care ar urma sa fie cel mai puternic din serie ce va fi lansata.

Fara buton de hom, ecran edge-to-edge OLED, fara butoane laterale si tehnologie 3D prin intermediul Lumentum - poate chiar realitate augmentata sau recunoastere a fetei. Pe langa acest speculatii, a aparut si o informatie legata de pret.

Urmatorul iPhone ar urma sa aiba un pret de peste 1.000 de dolari! Ca o comparatie, cel mai scump iPhone 7 Plus costa 969 de dolari in SUA si 1.119 euro in Europa. Pretul mare al urmatorului iPhone ar urma sa fie cauzat de panelurile OLED, cele care au un pret dublu fata de LCD-urile folosite in acest moment de Apple.