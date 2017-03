Mai sunt 11 zile pana cand Samsung va prezenta noul flagship, Galaxy S8, iar jurnalistul Evan Blass, cel care a publicat prima poza cu telefonul in luna ianuarie, vine cu noi informatii.

Noua imagine dezvaluie 3 culori in care va veni telefonul: Black Sky, Orchid Grey si Arctic Silver. Nu este mentionat nimic despre culoarea mov despre care s-a zvonit in ultima perioada.

Blass a mai dezvaluit si preturile atat pentru Galaxy S8 si S8+, cat si pentru cateva accesorii precum statia de docking DeX, noua casa de VR si noua camera Gear 360.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV