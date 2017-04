Cateva poze, care ar infatisa un prototip iPhone 8, au fost publicate pe contul de Twitter al lui Benjamin Geskin. Barbatul sustine ca are legaturi cu o persoana de la Foxconn, furnizorul Apple.

Aceste fotografii, daca sunt adevarate, demonstreaza ca noul iPhone 8 va fi cu adevarat deosebit. Telefonul din imagini are ecran edge-to-edge si nu are un buton home vizibil, scrie Business Insider.

In mai multe imagini se vede o camera duala pe spatele telefonului. O alta schimbare fata de modelele anterioare iPhone este butonul power, care pare sa fie putin mai mare. Nu exista Touch ID vizibil, prin urmare zvonurile privind integrarea senzorului sub ecran ar putea fi reale.

Trebuie remarcat ca pe acest telefon nu apare celebrul logo Apple. Este posibil ca prin aceasta masura sa se fi incercat pastrarea secretului privind noul model.

Geskin a publicat si o diagrama, care arata componentele care vor fi amplasate sub ecranul telefonului. Printre acestea se numara un microfon cu sistem de reducere a zgomotului, care se va afla langa camera duala.



iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)

Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r