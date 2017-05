Fotografiile unor matrite obtinute de la o fabrica Apple arata care va fi design-ul noilor telefoane produse de Apple.

Benjamin Geskin, cunoscut pentru informatiile neoficiale pe care le ofera despre gadgeturi, a publicat cateva fotografii cu matritele care vor fi folosite pentru noile telefoane Apple. El spune ca acestea confirma zvonurile anterioare privind dimensiunea si design-ul noului iPhone 8.

In imagini putem vedea forma si dimensiunea celor trei modele care vor fi lansate in toamna: iPhone 7S, 7S Plus si iPhone 8.

Astfel, modelele 7S si 7S Plus vor avea aceeasi dimensiune ca si variantele anterioare (iPhone 7 si 7 Plus), iar iPhone 8 va avea aproximativ 5 inchi in zona mediana.

Aceste mulaje nu ofera informatii despre ecranul telefoanelor, insa este posibil ca iPhone 8 sa aiba ecran edge-to-edge si astfel o dimensiune de 5,8 inchi, scrie Mashable.

O alta schimbare la iPhone 8, fata de modele anterioare, o va constitui pozitionarea camerei foto, care va fi orientata vertical.

Geskin crede ca senzorul de citire a amprentei va fi amplasat sub ecran sau integrat in butonul power, de pe marginea telefonului.

Din pacate, aceste fotografii nu ofera si alte informatii despre noul smartphone. Imagini similare, cu mulajele folosite pentru noile modele de iPhone, au aparut si pe site-ul Slashleaks.