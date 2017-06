Aceste imagini generate pe computer tin cont de toate informatiile disponibile pana acum despre urmatorul flagship Samsung, scrie Mashable.

Astfel, putem vedea partea frontala a telefonulu, dar si partea din spate.

Ecranul de 6,3 inci seamana foarte mult cu cel de 6,2 inci de la Galaxy S8. Partea din spate este insa mult mai interesanta, pentru ca arata modul in care Samsung va monta camera foto duala.

And here comes your very first look at #Samsung's #GalaxyNote8 (based upon factory CAD) on behalf of @91mobiles... https://t.co/UXyMmapO1x pic.twitter.com/ZoPeTSy3fq