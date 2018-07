Clipul, care prezinta câteva prototipuri de iPhone, a fost publicat de 9to5mac.

Telefoanele din clip sunt prezentate drept iPhone X Plus și iPhone 9 și sunt comparate cu actualele modele, iPhone 7 Plus și iPhone X.

Astfel, putem observa că X Plus are dimensiuni similare cu iPhone 7 Plus, deși ecranul este mai mare, de 6.5 inci. Dimensiunea s-a păstrat prin eliminarea marginilor telefonului, datorită noului design folosit de Apple.

iPhone 9 are un ecran de 6,1 inci și este considerat cel mai ieftin model de iPhone care va fi lansat în acest an, la prețul de aproximativ 700 dolari. Modelul va avea ecran LCD și o singură cameră foto pe spate.

În clipul de mai jos putem vedea și câteva carcase de protecție care vor fi disponibile pentru noile tipuri de iPhone.

Conform unor noi informații, cel puțin unul dintre modelele din acest an va avea 4GB de RAM, iar noul procesor folosit de Apple, A12, va fi cu 10% mai rapid ca modelul actual, scriu cei de la MacRumors.

Potrivit unor declarații recente ale anallistului Ming-Chi Kuo, cele două modele cu ecran OLED vor avea memorie 4GB de RAM, iar modelul mai ieftin, cu ecran LCD, va avea doar 3GB de RAM.