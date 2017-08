Steve Troughton-Smith, un programator din Irlanda, a publicat pe Twitter indicii despre noul iPhone 8. El spune ca a gasit aceste informatii ascunse in codul boxei HomePod, gadget care a fost lansat anul acesta.

Boxa va functiona alaturi de noul smartphone Apple, de aceea codul dispozitivului contine informatii despre unele specificatii ale acestui telefon, scrie Daily Mail.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ