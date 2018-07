Despre varianta mai ieftină a seriei Mate 20 (Mate 20 Lite) nu știm deocamdată prea multe detalii. Potrivit lui Roland Quandt, modelul ar putea fi lansat în cel puțin două variante, cunoscute deocamdată sub numele de cod Sydney M și Sydney I.

Huawei Mate 20 Lite is codenamed "Sydney". There seem to be (at least?) two variants: Sydney M + Sydney I. Here's some speculation on my part: Why would there be different accessories for 'same' model? Hole for FP reader on back vs. no hole for FP reader on back = In screen FP?