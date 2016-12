A aparut si o prima poza care prezinta viitorul flagship Huawei.

P10, urmatorul flagship al celor de la Huawei, urmeaza sa fie prezentat oficial de companie in primavara lui 2017, in aceeasi perioada in care a fost prezentat predecesorul sau, P9, anul acesta. Cum P9 a ridicat foarte mult asteptarile utilizatorilor, fiind unul dintre telefoanele de top din 2016, P10 va continua trendul.

Conform Phone Arena, P10 va veni cu un display dual-edge curbat, la fel cum are si Mate 9. De asemenea, P10 va avea suport pentru incarcarea prin wireless. O alta schimbare fata de P9 va fi mutarea senzorului de amprenta pe partea din fata a telefonului.

O alta diferenta fata de P9 ar urma sa fie existenta unui buton de home pe partea din fata. P10 va avea un display de 5.5 inch cu rezolutie Quad HD (2560*1440), o imbunatatire fata de P9 (1080p). Avand in vedere dimensiunea ecranului, ramane de vazut daca Huawei va mai lansa si versiunea Plus pentru flagship asa cum s-a intamplat anul acesta.

Parteneriatul cu Leica va continua iar P10 va avea sistem dual-camera.