Potrivit primelor zvonuri, noul smartphone premium de la Huawei, P30 Pro, va avea un senzor Sony IMX607 de 38MP.

Acesta va fi probabil camera principală de pe noul telefon, scrie GSM Arena.

Senzorul va avea tehnologie Dual Bayer și White HDR Coding. În acest fel, camera va putea capta mai multă lumină, pentru o claritate superioară a imaginii și detalii mai bune. Astfel, nu va mai fi nevoie de un senzor alb/negru. În plus, noua tehnologie va ajuta și la fotografii mai bune pe timp de noapte.

Totodată, GSM Arena scrie că noul smartphone va avea ecran OLED curbat și „breton”.

Huawei P30 Pro uses curved screen (BOE or LG), but OLED's Hole in Display is currently only available in Samsung display. So P30P is definitely a drop or Notch