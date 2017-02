Un clip aparut pe net prezinta mai multe caracteristici ale viitorului flagship Samsung.

La doar o zi dupa ce a venit confirmarea ca Samsung va prezenta noul Galaxy S8 in data de 29 martie intr-un eveniment ce va avea loc simultan in New York si Londra a aparut si prima filmare cu telefonul. Si nu vedem doar Galaxy S8, ci si versiunea mai mare, S8+.

Clipul nu este foarte lung astfel ca nu apucam sa vedem foarte multe, insa putem vedea functia Always On Display pe Galaxy S8+. Noile taste virtuale care le inlocuiesc pe cele fizice pot fi vazute si ele.

Imaginile nu prezinta insa alte noutati legate de design-ul telefoanelor - ambele au display curbat pe lateral cu margini foarte subtiri, fara buton de home fizic iar senzorul de amprenta s-a mutat pe partea din spate.