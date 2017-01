Telefonul urmeaza sa fie prezentat oficial la CES 2017.

Cei de la Qualcomm au anuntat din greseala noi detalii despre ASUS ZenFone AR, telefon care inca nu a fost lansat de catre ASUS.

ZenFone AR urmeaza sa fie primul smartphone care vine atat cu suport pentru Tango, cat si pentru Daydream! Telefonul vine cu procesorul Qualcomm, Snapdragon 821.



"Cu Zenfone AR si casca si controllerul Daydream View, vei putea explora noi lumi cu aplicatii precum Google Street View si Fantastc Beasts, sa intri in cinema-ul tau virtual cu YouTube, Netflix, Hulu si HBO si sa te joci Gunjack 2, LEGO BrickHeadz, Need for Speed si multe alte jocuri" au scris cei de la Qualcomm intr-o postare ce avea data de publicare 4 ianuarie, insa a fost publicata mai devreme cu o zi.

Datorita lui @evleaks au aparut si primele randari de presa pentru Zenfone AR. Telefonul va fi prezentat oficial miercuri.