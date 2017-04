Este doar al 2-lea telefon, dupa Galaxy S8, care vine cu procesor Snapdragon 835.

Xiaomi Mi 6 a fost lansat oficial! Telefonul vine cu procesorul Snapdragon 835 si are dual- camera! Cei de la Xiaomi au pus un mare accent pentru noul flagship pe design.

Mi 6 are sticla curbata si pe fata, si pe spate, cu otel inoxidabil intre - lustruirea acestuia dureaza intre 12 si 40 de zile! Cei de la Xiaomi pun accent si pe alinierea controalelor, a slot-ului pentru SIM si a liniilor de antena, numind-o Aligned Design Concept.

Exista si o versiune a telefonului cu ceramica pe spate si linii cu aur de 18K in jurul celor 2 camere. Aceste camere au cate 12MP, una cu un unghi larg si cealalta tele, similar cu iPhone 7 Plus. Exista si stabilizator optic pe 4 axe.

Procesorul Snapdragon 835 este cuplat cu 6GB de RAM, variantele pentru memoria interna fiind de 64GB, respectiv 128GB. Ecranul este de 5.15inch si rezolutie 1080p.

Telefonul vine fara jack de 3.5mm insa cei de la Xiaomi au adaugat difuzoare stereo si rezistenta la apa. Bateria este de 3.350 mAh iar senzorul de amprenta se afla sub butonul de home din fata.

Xiaomi Mi 6 va fi lansat pe 28 aprilie, iar pretul este incredibil pentru un flagship. Versiunea cu 64GB costa aproximativ 360 de dolari, in timp ce versiunea cu 128GB are un pret de 420 de dolari. Versiunea cu ceramica are pretul de 435 de dolari.