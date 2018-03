Huawei Porsche Design Mate RS a fost lansat pe 27 martie, alaturi se seria P20.

Telefonul de lux, realizat in colaborare cu Porsche, are un pret exorbitant: costa intre 1.695 euro si 2.095 euro, in functie de specific.

Este adevarat ca vine cu un upgrade important: este primul smartphone cu o memorie interna de 512GB. De asemenea, are doi senzori de amprenta, unul pe spate si altul integrat in ecran.

Ecranul este AMOLED, curbat, cu display 18:9 si 6 inci. In plus, spre deosebire de seria P20, acesta nu are ecranul decupat in partea de sus. Carcasa este din metal si sticla.

Mate RS are camera foto tripla, la fel ca P20 Pro, cu lentile de 40MP, 8MP si 20MP, insa difera amplasarea lor. Camerele sunt situate in zona centrala a telefonului, nu pe partea stanga.

Procesorul este Kirin 970, memoria RAM de 6GB, iar spatiul de stocare este diponibil in versiunea de 256GB sau 512GB. Bateria este tot de 4.000 mAh, la fel ca P20 Pro.

Telefonul are si incarcare wireless si sistem de incarcare rapida SuperCharge.