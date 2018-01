Compania RED va lansa Hydrogen One in vara acestui an.

Hydrogen One va fi primul smartphone din lume cu ecran holografic. Un telefon de nisa, scump (va costa peste 1.200 de dolari), dar care ar putea reprezenta o adevarata inovatie in domeniu. Ecranul holografic va afisa imagini tridimensionale, care isi schimba aspectul in functie de unghiul din care priveste utilizatorul. Totodata, camerele foto ale telefonului pot inregistra imagini normale, in format 2D, dar si 3D sau in formatul special 4V, care este specific acestui telefon. Din pacate, pana acum nimeni nu a vazut exact cum functioneaza acest ecran holografic, scrie The Verge. Hydrogen One va avea procesor Snapdragon 835, dual-SIM, bateria uriasa, de 4.500 mAh, ecran de 5,7 inci cu rezolutie 2560 x 1440, camera frontala duala si camera principala duala. Totodata, acesta va fi un telefon modular, adica utilizatorul poate adauga diferite accesorii, precum modulul de camera Cinema Grade sau o baterie mai mare. Ambitiosul proiect ar putea deveni realitate peste dar cateva luni, anunta Jim Jannard, CEO al companiei RED, care precizeaza ca productia de masa va incepe in aceasta vara. Deja multe persoane au lansat precomenzi pentru acest smartphone, pretul de pornire fiind de 1.195 de dolari.