Noul Turing Phone arata superb!

Turing Robotics Industries (TRI), compania care devenit cunoscuta printre fanii smartphone-urilor cu Turing Phone, a pregatit un nou device care va fi disponibil in curand pe piata - spre deosebire de Turing Phone, acesta va fi produs in masa in urma unui parteneriat cu cei de la TLC.

Turing Phone Appassionato este numele smartphone-ului despre care TRI sustine ca este primul produs in masa ce este alcatuit dintr-un aliaj numit "liquidmorphium" care este mai rezistent decat titanul!

Device-ul este special si datorita unui sistem cu "inteligenta amplificata" - pe langa un asistent virtual numit Sir ALAN, exista si un sistem similar cu cel folosit de Vertu - in orice moment exista o persoana care poate sa te ajute.

Appassionato vine cu procesor Snapdragon 820, insa detaliile sunt destul de vagi in acest moment. Sistemul de operare va fi Android 7.1.1.Nougat.

Turing Phone Appassionato va fi disponibil in 2 variante incepand cu luna septembrie - editia elite PX8 la un pret de 1.099 de dolari si versiunea premium lux GX8 la un pret de 1.599 de dolari.