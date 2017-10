Doi utilizatori iPhone 8 Plus au facut reclamatie dupa ce telefoanele lor au crapat in timp ce le incarcau.

Un client din Taiwan si unul din Japonia s-au plans pe retelele sociale ca noul telefon, iPhone 8 Plus, a crapat in timp ce era incarcat. Practic, ecranul telefonul s-a desprins de carcasa.

Deocamdata nu se stie daca problema este mai larg raspandita, dar Apple cerceteaza deja aceste cazuri, scrie Daily Mail. E posibil sa fie o problema cu bateria de la iPhone 8 Plus.

Utilizatorul din Taiwan, care a publicat si fotografii cu telefonul stricat, precizeaza ca a folosit incarcatorul original si cablul primit de la Apple.

Este vorba de o tanara pe nume Wu, care se declara fana a produselor Apple. Ea cumparase un iPhone 8 Plus de 64GB cu doar 3 zile in urma.

Telefonul era incarcat 70% cand ea l-a pus in priza pentru incarcare completa. Dupa doar 3 minute, telefonul a crapat.

Wu a primit in schimb un alt iPhone 8 Plus.

In ambele cazuri sesizate de utilizatori nu se vad pe telefoane urme care sa indice o explozie sau supraincalzirea.