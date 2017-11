Producatorul de accesorii pentru gaming Razer a prezentat primul sau smartphone.

Razer Phone nu are un design fantezist, precum iPhone X sau Note 8, cu rame ultra-inguste. In schimb, se diferentiaza prin dotarile multimedia, care ies in evidenta cand vine vorba de muzica, filme si, mai ales, jocuri.

Construit din aluminiu, Razer Phone are doua difuzoare frontale, fiecare cu propriul amplificator. Este primul telefon cu certificare THX, o certificare care se acorda dispozitivelor cu o calitate foarte buna a sunetului.

Cei de la Razer sustin ca este telefonul care scoate cel mai puternic sunet din toate timpurile, dar, pe de alta parte, unii dintre utilizatori vor fi dezamagiti de lipsa iesirii audio de 3,5 mm care este totusi compensata printr-un adaptor USB-C inclus in pachet.

Cum, alaturi de sunet, si imaginea este importanta pentru gaming, producatorul a incercat sa vina cu ceva diferit si aici. Ecranul QHD de 5,7 inch are o rata de improspatare de 120 Hz, de doua ori mai mare decât ceea ce ofera restul dispozitivelor mobile. Doar seria iPad Pro de la Apple mai ofera asa ceva.

In plus, tot pe partea video, Razer Phone realizeaza o sincronizare intre cipul grafic si ecran pentru a nu exista nicio intârziere in afisarea imaginii. Tehnologia se numeste UltraMotion si a fost dezvoltata impreuna cu Qualcomm.

In rest, Razer Phone are caracteristicile unui smartphone de top, in frunte cu un procesor Snapdragon 835 si 8 GB memorie RAM. Spatiu de stocare intern este de 64 GB si poate fi extins prin intermediul unui card de memorie.

Nu lipseste nici senzorul de amprente, care a fost integrat in butonul Power montat pe lateral. Partea foto este asigurata de un sistem dual, compus dintr-o camera de 12 MP cu apertura f/1.75 si una de 13 MP cu f/2.6.

Razer Phone are in dotare o baterie de 4.000 mAh care, conform producatorului, ofera o autonomie de 12,5 ore pentru filme si 63,5 ore pentru muzica. Amatorii de jocuri pe telefon se pot astepta la o autonomie de aproximativ 7 ore in acest caz.

Primul smartphone Razer va putea fi cumparat de pe magazinul online al producatorului incepand cu 17 noiembrie si va costa 700 de dolari.

Sursa: News.ro