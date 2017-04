Precomenzile pentru Galaxy S8 si S8+ au batut toate recordurile.

Samsung anunta ca noile modele Galaxy S8 si S8+ se bucura deja de un succes urias in randul fanilor.

Numarul de precomenzi este urias, cu 30% mai mare decat cele de anul trecut pentru S7 si S7 Egde, scrie Mashable.

Deocamdata nu au fost anuntat numarul exact al precomenzilor, insa Samsung declara ca este cea mai buna perioada pentru un smartphone din istoria companiei.

Prin urmare, fanii brandului au in continuare incredere in aceste produse, in ciuda scandalului de anul trecut cu Note 7.

Cu toate acestea, unii dintre primii utilizatori ai Galaxy S8 s-au plans de anumite probleme cu noul dispozitiv: asistenta digitala Bixby nu functioneaza inca la parametri optimi, iar unele telefoane au ecranul cu nuante roz.

Conducerea Samsung a anuntat ca va remedia in scurt timp aceste probleme.