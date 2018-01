Mai multe zvonuri anuntau ca telefonul va fi lansat chiar in acest an.

Desi in septembrie presedintele diviziei de mobile de la Samsung, DJ Koh, declarase ca primul smartphone pliabil al companiei va fi lansat anul acesta, vestile nu sunt tocmai bune.

Din cauza unor intarzieri, momentul lansarii acestui gadget mult asteptat va trebuie amanat pentru anul 2019.

Anuntul a fost facut in cadrul targului de tehnologie CES 2018.

Conform unui nou raport, productia pentru ecranul pliabil va incepe in martie 2018, iar fabricarea in serie a noului model va incepe in noiembrie.

Gadgetul va avea ecran OLED pliabil de 7,3 inci si va functiona ca smartphone, dar si ca tableta, atunci cand ecranul va fi desfacut.