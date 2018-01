Galaxy A8 are camera frontala duala si Infinity Display, la fel ca varfurile de gama de la Samsung.

Samsung Electronics a lansat in Romania Galaxy A8 (2018), cel mai nou smartphone din seria Galaxy A. Lansarea s-a desfasurat in cadrul unui eveniment de presa local.

Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium, noul Galaxy A8 (2018) este mai elegant ca oricand, fiind in acelasi timp practic si accesibil. Smartphone-ul dispune de Infinity Display si se remarca printr-o camera frontala duala.

Cu noul A8 veti putea realiza fotografii memorabile, cu claritate impecabila, in orice conditii. Fie ca intentionati sa va distrati realizand selfie-uri luminoase pe care le puteti personaliza cu abtibilduri, sa captati cele mai reusite preparate culinare cu modul Mancare (Food) sau sa creati arta fotografica, inclusiv in conditii de luminozitate scazuta, totul este posibil cu ajutorul camerei frontale duale de 16MP+8MP F1.9 si a camerei principale de 16MP F1.7

Camera duala frontala este alcatuita din doua camere separate, care va ofera posibilitatea de a comuta intre cele doua, astfel incat sa puteti realiza tipuri diferite de poze selfie, precum fotografii portret cu fundal foarte clar sau poze de tip close-up.

Mai mult, datorita functiei avansate de Focalizare Live, efectul bokeh poate fi reglat inainte sau chiar si dupa realizarea fotografiei, pentru a crea imagini de inalta calitate.

Cu noul smartphone Galaxy A8 puteti realiza filmari cu incetinitorul sau sa creati clipuri video accelerate, pe care le puteti inregistra, prezenta si distribui ca experiente media chiar mai lungi decat in prezent.

Functia suplimentara de Filmare accelerata si tehnologia de stabilizare a imaginii digitale (VDis) garanteaza realizarea unor filmari de calitate, clare si netremurate.

Cu un raport de afisare de 18,5:9, ecranul Infinity Display depaseste rama, oferind o experienta vizuala calitativa, captivanta si neintrerupta, care permite afisarea intregii secvente de film sau de gaming. Ambele parti ale ecranului sunt protejate cu sticla ergonomica curbata.

Rama metalica eleganta, curbele netede si senzatia confortabila la atingere ofera o experienta placuta de vizionare si o interactiune facila cu continutul telefonului. Smartphone-ul este disponibil pe negru, auriu sau orchid grey, adaptandu-se oricarui stil.

Smartphone-ul beneficiaza de certificatul IP68, fiind rezistent la apa si praf, ceea ce va permite sa il utilizati pentru orice activitate si in orice conditii de mediu. Totodata, datorita afisajului Always On Display puteti fi in permanenta la curent cu noutatile fara a fi nevoie sa deblocati telefonul.

Prin intermediul suportului pentru card microSD puteti extinde capacitatea de stocare a dispozitivului cu pana la 256 GB si este primul dispozitiv din seria A compatibil cu Samsung Gear VR.

Galaxy A8 va fi disponibil pe piata locala incepand cu 12 ianuarie 2018. Pretul este de 2.299 lei.