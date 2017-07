Expertii cred ca aceste doua telefoane vor avea foarte multe caracteristici in comun.

In afara de data lansarii oficiale, in luna septembrie, cele doua flagship-uri mult asteptate, Galaxy Note 8 si iPhone 8, vor avea multe elemente in comun, cred specialistii.

In primul rand, ambele vor avea ecran curbat. Samsung produce deja ecrane curbate OLED pentru iPhone 8. De asemenea, ultimele modele de Samsung - Galaxy S8, S8+ si Note 7 - au avut ecrane curbate, scrie Android Authority. Este deci evident ca si Note 8 va avea un ecran de acest fel.

Eliminarea unui buton home va fi adoptata in continuare si de Apple si de Samsung. Renuntarea la acest buton inseamna spatiu castigat pentru extinderea ecranului, obtinandu-se astfel un design mai atractiv, cu ecran mai mare chiar daca dimensiunea totala a telefonului se mentine.

Prin urmare, vorbim de doua telefoane, iPhone 8 si Galaxy Note 8, care vor avea probabil un ecran curbat si fara margini. Carcasa lor va fi cu siguranta de metal sau o combinatie de metal si sticla, spun specialistii.

De asemenea, ambele telefoane vor avea camera principala duala, cu o rezolutie similara.

Expertii precizeaza ca nu este vorba de o incercare de imitare din partea Apple sau Samsung. Ambii producatori urmeaza insa cele mai noi tendinte in domeniu si aplica tehnologii de ultima ora, obtinand astfel produse similare.