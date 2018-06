Producatorul coreean ar putea face modificari importante la Galaxy S10, care va fi lansat anul viitor.

Galaxy S9 nu s-a bucurat de succesul la care se astepta compania, iar vanzarile au fost sub estimari. De aceea, Samsung ar putea face schimbari importante la noul flagship, astfel incat fanii brandului sa poata cumpara un telefon mult mai bun ca modelele anterioare.

Astfel, potrivit publicatiei The Investor, Galaxy S10, care va fi lansat in 2019, ar putea avea senzor 3D pentru aplicatiile de Realitate Augmentata si camera foto tripla.

Camera tripla a fost introdusa anul acesta pe piata de smartphone prin Huawei P20 Pro, iar zvonurile sustin ca si Apple va adopta aceasta specificatie, la iPhone X Plus.

Cu ajutorul unei camere triple, Galaxy S10 se va diferentia categoric de S8 si S9, dar si de alti producatori, care lanseaza acum chiar si telefoane ieftine cu camera foto duala.

In plus, Galaxy S10 ar putea veni cu inca o specificatie mult asteptata: senzorul de amprenta integrat in ecran.

Daca toate acestea se vor regasi cu adevarat pe noul varf de gama de la Samsung, atunci avem toate motivele sa credem ca Galaxy S10 va fi un real succes comercial.